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Google ввела функцию удаления фото с детьми из результатов поиска

News.ruиещё 3
50 минут назад

У Google появилась возможность удалять из результатов поиска фотографии с несовершеннолетними. Для этого нужно будут сделать соответствующий запрос, говорится в сообщении, размещённом в официальном блоге компании.

Google ввела функцию удаления фото с детьми из поиска
Фото: pexels.compexels.com

Благодаря недавно внедренной политике любой человек младше 18 лет, его родители или опекуны теперь могут запросить удаление своих изображений из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов, — говорится в сообщении.

Для запроса удаления изображения нужно будет заполнить специальную форму на странице поддержки.

В Google отмечают, что это нововведение позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след. При этом в компании подчеркнули, что удаление снимка из результатов поиска не означает его полное удаление из Интернета.

Накануне Роскомнадзор составил протокол в отношении Google за повторное неудаление информации, распространение которой в России запрещено. В ведомстве сообщили, что за подобное правонарушение компании грозит оборотный штраф.

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,
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