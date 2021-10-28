Google ввела функцию удаления фото с детьми из поиска

У Google появилась возможность удалять из результатов поиска фотографии с несовершеннолетними. Для этого нужно будут сделать соответствующий запрос, говорится в сообщении, размещённом в официальном блоге компании.

Фото: pexels.com pexels.com

Благодаря недавно внедренной политике любой человек младше 18 лет, его родители или опекуны теперь могут запросить удаление своих изображений из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов, — говорится в сообщении.

Для запроса удаления изображения нужно будет заполнить специальную форму на странице поддержки.

В Google отмечают, что это нововведение позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след. При этом в компании подчеркнули, что удаление снимка из результатов поиска не означает его полное удаление из Интернета.