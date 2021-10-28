Украшенный хохломой "Союз" стартовал с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18», сообщает Роскосмос.
К МКС грузовой корабль должен пристыковаться 30 октября в 4.34 мск. Ракета украшена узорами под хохлому в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. На второй ступени помещен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Также есть наклейка «180 лет Сбербанку», передает РИА «Новости».
Напомним, корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, в том числе для новогоднего стола.