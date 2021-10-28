Украшенный хохломой "Союз" стартовал с Байконура

К МКС грузовой корабль должен пристыковаться 30 октября в 4.34 мск. Ракета украшена узорами под хохлому в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. На второй ступени помещен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Также есть наклейка «180 лет Сбербанку», передает РИА «Новости».