Huawei привезла в РФ среднебюджетный nova 9

На днях Huawei представил международную версию доступного смартфона Huawei nove 9. Теперь же появилась информация о дебюте устройства на российском рынке.

К сожалению, как и все последние смартфоны компании, новинка не получит сервисы Google. Вместо этого она будет работать под управлением EMIUI 12 с их собственными аналогами.

В основу девайс лёг чип Snapdragon 778G, в котором отключили 5G-модем. Это также связано с американскими санкциями, согласно которым Huawei лишена возможности закупать чипы с 5G.

Из остального можно отметить 6,57-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. При этом оперативной памяти в смартфоне — 8 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ.

Основная камера состоит из четырёх модулей: на 50, 8, 2 и 2 Мп. Селфи-камера — на 32 Мп.