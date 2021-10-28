В России раскрыли подробности о роботе-космонавте

Раскрыты подробности о новом российском антропоморфном роботе «Теледроид». Как рассказал представитель Центра подготовки космонавтов, робот сможет работать как внутри, так и снаружи Международной космической станции.

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У нас была первая проба пера — космический эксперимент "Испытатель", где применялся робот Федор, а теперь будет создан специальный робот, который будет работать на орбите и внутри станции, и на внешней ее стороне Представитель Центра подготовки космонавтов