В России раскрыли подробности о роботе-космонавте

Раскрыты подробности о новом российском антропоморфном роботе «Теледроид». Как рассказал представитель Центра подготовки космонавтов, робот сможет работать как внутри, так и снаружи Международной космической станции.
У нас была первая проба пера — космический эксперимент "Испытатель", где применялся робот Федор, а теперь будет создан специальный робот, который будет работать на орбите и внутри станции, и на внешней ее стороне Представитель Центра подготовки космонавтов
При этом ранее представитель Центра сообщил, что запуск «Теледроида» на околоземную орбиту планируется в 2024 году. Однако, его окончательный внешний вид все еще не утвержден. В мае сообщалось, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, получившего название «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции, уже начаты.