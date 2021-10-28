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В России раскрыли подробности о роботе-космонавте

Ferra.ruиещё 2
1 час назад

Раскрыты подробности о новом российском антропоморфном роботе «Теледроид». Как рассказал представитель Центра подготовки космонавтов, робот сможет работать как внутри, так и снаружи Международной космической станции.

В России раскрыли подробности о роботе-космонавте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

У нас была первая проба пера — космический эксперимент "Испытатель", где применялся робот Федор, а теперь будет создан специальный робот, который будет работать на орбите и внутри станции, и на внешней ее стороне Представитель Центра подготовки космонавтов

При этом ранее представитель Центра сообщил, что запуск «Теледроида» на околоземную орбиту планируется в 2024 году. Однако, его окончательный внешний вид все еще не утвержден. В мае сообщалось, что работы по созданию первого российского человекоподобного робота, получившего название «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции, уже начаты.

Наука и техника,Центр подготовки космонавтов,
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