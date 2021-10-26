Ученые научились подавлять коронавирус синим светом

Группа ученых и инженеров из США создали светильник синего света, который подавляет инфекцию и репликацию коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Авторы работы экспериментальным методом подобрали безопасный для человека диапазон волн синего цвета, который убивает вирус SARS-CoV-2 как в клетках человека, так и за их пределами.

Ученые создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, полученных из бронхов и трахеи одного и того же человека, и подвергли их воздействию света волн разной длины. Выяснилось, что однократное пятиминутное воздействие синего света с длиной волны 425 нанометров через 24 часа показало снижение инфицирования на 99,9% без негативного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.