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Ученые научились подавлять коронавирус синим светом

Вероника Полынина
44 минуты назад

Группа ученых и инженеров из США создали светильник синего света, который подавляет инфекцию и репликацию коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые научились подавлять коронавирус синим светом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Авторы работы экспериментальным методом подобрали безопасный для человека диапазон волн синего цвета, который убивает вирус SARS-CoV-2 как в клетках человека, так и за их пределами.

Ученые создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, полученных из бронхов и трахеи одного и того же человека, и подвергли их воздействию света волн разной длины. Выяснилось, что однократное пятиминутное воздействие синего света с длиной волны 425 нанометров через 24 часа показало снижение инфицирования на 99,9% без негативного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.

Ученые назвали убивающий на 70% коронавирус препарат

Ранее стало известно, что Минздрав готовит к регистрации препарат от коронавирусной инфекции «МИР-19». Предполагается, что препарат можно будет использовать как спрей для носа и жидкость для ингаляций. Лекарство сократит репликацию вируса, не позволяя ему перетечь в тяжелые формы и не влияя на человеческий геном и иммунитет.

Наука и техника,Минздрав РФ,
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