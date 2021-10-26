Астрономы сообщили о первой открытой экзопланете в другой галактике

Ученые подозревают, что обнаружили планету вне галактики Млечный путь. Информация об этом размещена на сайте NASA.

Фото: NASA NASA

Возможный кандидат в экзопланеты находится в спиральной галактике M51, которую также называют Водоворот из-за ее характерного облика. До сих пор все открытые экзопланеты принадлежали звездам нашей галактики, и находились в пределах 3000 световых лет от Земли. Потенциальная экзопланета же в М51 находится на расстоянии в 28 млн световых лет.

Кандидата в экзопланеты обнаружили с помощью транзитного метода по данным рентгеновской обсерватории NASA "Чандра". Когда планета проходит по диску звезды, она блокирует часть ее излучения, и эти скачки яркости - один из лучших способов обнаружения далеких планет. В этом же случае астрономы наблюдали за изменением интенсивности не света, а рентгеновского излучения.

Экзопланета возможно находится в двойной системе M51-ULS-1, которая содержит нейтронную звезду (или черную дыру), которая вращается вокруг общего центра масс со звездой-компаньоном. Транзит планеты длился около трех часов, в течение которых интенсивность рентгеновского излучения упала до нуля.