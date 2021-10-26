Рогозин обозначил приоритеты в создании новой космической техники

«Мы постоянно с ними об этом говорим. Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь «Карфаген должен быть разрушен»? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из НАСА заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять», – сказал он.