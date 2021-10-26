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Рогозин обозначил приоритеты в создании новой космической техники

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Одной из задач «Роскосмоса» является создание нового транспортного космического корабля в грузовой и пилотируемой версиях для обслуживания перспективной российской орбитальной станции, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин обозначил приоритеты в создании новой космической техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что над проектом корабля работает Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая производит корабли «Прогресс» и «Союз».

Рогозин сообщил, что снятие санкций США с предприятий российской ракетно-космической отрасли станет одной из тем его встречи с заместителем главы НАСА Пэм Мелрой.

«Мы постоянно с ними об этом говорим. Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь «Карфаген должен быть разрушен»? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из НАСА заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять», – сказал он.

Рогозин отметил, что американская сторона плавно движется в сторону снятия санкцией.

Ранее заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что применять односторонние санкции в космической сфере и использовать нечестные методы борьбы неприемлемо.

Наука и техника,Сергей Савельев,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,NASA,РИА Новости,
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