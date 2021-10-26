Рогозин обозначил приоритеты в создании новой космической техники

Одной из задач «Роскосмоса» является создание нового транспортного космического корабля в грузовой и пилотируемой версиях для обслуживания перспективной российской орбитальной станции, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Для нас сейчас гораздо более важной задачей является создание современной транспортной системы для запуска грузов на низкие орбиты, то есть универсального корабля в грузовом и пилотируемом вариантах, которой сможет обслуживать новую российскую пилотируемую станцию», – приводит его слова РИА «Новости».
Он добавил, что над проектом корабля работает Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая производит корабли «Прогресс» и «Союз».
Рогозин сообщил, что снятие санкций США с предприятий российской ракетно-космической отрасли станет одной из тем его встречи с заместителем главы НАСА Пэм Мелрой.
«Мы постоянно с ними об этом говорим. Помните знаменитую фразу древнеримского политика, которой он завершал любую речь «Карфаген должен быть разрушен»? Вот и мы на каждых переговорах с коллегами из НАСА заявляем, что Карфаген должен быть разрушен: для плодотворного сотрудничества санкции нужно снять», – сказал он.
Рогозин отметил, что американская сторона плавно движется в сторону снятия санкцией.
Ранее заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что применять односторонние санкции в космической сфере и использовать нечестные методы борьбы неприемлемо.