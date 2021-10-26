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Назван поднимающий настроение продукт

Lenta.ru
23 минуты назад

Врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева рассказала, что шоколад поднимает настроение. Это происходит благодаря триптофану — веществу, способствующему выработке эндорфинов, или «гормонов счастья», передает радио Sputnik.

Раскрыт самый поднимающий настроение продукт
Фото: ТАССТАСС

Медик назвала шоколад продуктом, поднимающим настроение, и отметила, что само его название провоцирует выделение эндорфинов в организме. Употребляя эту сладость, человек получает радость и удовольствие через рецепторы полости рта, после чего импульс движется по короткому пути в центр удовольствия, «и эндорфины обеспечены».

Королева заявила, что шоколад лучше рассасывать, чтобы полноценно насладиться его вкусом. Этот продукт является «фактором ежедневной радости», однако его чрезмерное употребление может стать опасным. Специалист призвала есть два-три кусочка шоколада в день для поднятия настроения. Она также посоветовала выбирать сладость с содержанием какао не менее 70-80 процентов.

«От шоколада могут быть проблемы, если мы съедаем в день, условно, пару-тройку плиток. Излишнее потребление шоколада приведет к набору массы тела, потихоньку начнет формироваться инсулинорезистентность, диеты недостаточно будут помогать бороться с лишним весом, не за горами и другие изменения в углеводном обмене с вытекающими отсюда проблемами», — предупредила диетолог.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сладкую и полезную замену конфетам. В ведомстве полагают, что вместо них лучше употреблять сухофрукты — финики, изюм, курагу или чернослив, или мед.

Наука и техника,Маргарита Королева,Федеральное медико-биологическое агентство,Роспотребнадзор,ИА Sputnik,
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