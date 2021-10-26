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Обнаружен первый кандидат в экзопланету за пределами Млечного Пути

Lenta.ru
21 минуту назад

Астрономы Смитсоновской астрофизической обсерватории (США), возможно, обнаружили первую экзопланету за пределами галактики Млечный Путь. Признаки ее существования были зафиксированы рентгеновским космическим телескопом Chandra. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Обнаружен кандидат в экзопланету за пределами Млечного Пути
Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look PressKonstantin Kokoshkin Global Look Press

Кандидат в экзопланету расположен в галактике Водоворот или М51, которая находится на расстоянии около 30 миллионов световых лет. До сих пор астрономы находили экзопланеты и кандидаты в экзопланеты в галактике Млечный Путь, и почти все они находятся на расстоянии менее трех тысяч световых лет от Земли. Ученые обнаружили космический объект благодаря транзитному событию, когда яркость какой-либо звезды падает из-за проходящего на ее фоне тела. В данном случае наблюдения велись в рентгеновском спектре.

Кандидат в экзопланету перекрыл излучение от двойного рентгеновского источника M51-ULS-1, который состоит из нейтронной звезды или черной дыры, притягивающей к себе газ от близко расположенной звезды-компаньона в 20 раз массивнее Солнца. Вещество образует аккреционный диск, где нагревается и начинает испускать рентгеновское излучение. Эта область мала и может полностью загораживаться планетой, которая блокирует все или почти весь рентгеновский свет. По оценкам, планета должна быть размером примерно с Сатурн и вращаться вокруг компактного объекта на расстоянии в два раза большем, чем Сатурн находиться от Солнца.

Такие размеры орбиты планеты-кандидата означают, что космический объект больше не будет проходить перед своим двойным партнером в течение примерно 70 лет, что препятствует любым попыткам подтвердить наблюдение в течение десятилетий. Однако из-за неопределенности периода вращения ученые не знают точно, когда произойдет второй транзит.

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