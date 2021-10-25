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Российская соцсеть запустила функцию для иностранцев

Lenta.ruиещё 1
52 минуты назад

«ВКонтакте» запустила автоматический перевод размещенных в сообществах публикаций с русского на английский язык. Как сообщили в пресс-службе соцсети, новая функция поможет пользователям из разных стран знакомиться с уникальным русскоязычным контентом.

Российская соцсеть запустила функцию для иностранцев
Фото: Игорь Иванко / КоммерсантъИгорь Иванко / Коммерсантъ

Технология, обеспечивающая надежность машинного перевода и определения языка материалов, основана на нейросетевой модели, обученной на открытых данных. Она также адаптирована под манеру общения пользователей социальной сети «ВКонтакте» и учитывает особенности лексики в разных сообществах: например, хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как художественные тексты, так и разговорные фразы или официально-деловые публикации.

При переходе к русскоязычной публикации из поисковой системы или по прямой ссылке можно сразу же увидеть автоматически созданный перевод материала или включить его нажатием одной кнопки. Функция пока доступна в десктопной версии. В первую очередь автопереводы получат крупные паблики, затем мультиязычные версии появятся для публикаций из всех сообществ.

Технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь отметил, что пользователи из других стран все чаще проявляют интерес к русскоязычному контенту. «Мы следуем глобальной цели — разрушить любые барьеры в коммуникации, поэтому продолжаем инвестировать в технологии машинного обучения: они открывают больше возможностей для общения людей друг с другом. С автоматическими переводами обмениваться опытом, мнениями, знаниями или забавными историями жителям разных стран и континентов становится проще. В будущем мы планируем добавить возможность моментальных машинных переводов не только для публикаций, но также для комментариев, сообщений и всего контента в социальной сети», — рассказал он.

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