Российская соцсеть запустила функцию для иностранцев

«ВКонтакте» запустила автоматический перевод размещенных в сообществах публикаций с русского на английский язык. Как сообщили в пресс-службе соцсети, новая функция поможет пользователям из разных стран знакомиться с уникальным русскоязычным контентом.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Игорь Иванко / Коммерсантъ

Технология, обеспечивающая надежность машинного перевода и определения языка материалов, основана на нейросетевой модели, обученной на открытых данных. Она также адаптирована под манеру общения пользователей социальной сети «ВКонтакте» и учитывает особенности лексики в разных сообществах: например, хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как художественные тексты, так и разговорные фразы или официально-деловые публикации.

При переходе к русскоязычной публикации из поисковой системы или по прямой ссылке можно сразу же увидеть автоматически созданный перевод материала или включить его нажатием одной кнопки. Функция пока доступна в десктопной версии. В первую очередь автопереводы получат крупные паблики, затем мультиязычные версии появятся для публикаций из всех сообществ.