В "Яндекс.Картах" заработал голосовой помощник "Алиса"

"Голосовой помощник "Алиса" появился в "Яндекс.Картах". Ее навыки особенно пригодятся автомобилистам: она построит маршрут, покажет парковки и их стоимость и скачает офлайн-карту. "Алиса" составит кампанию и остальным пользователям - поможет найти нужный ресторан или развлечет разными играми", - говорится в сообщении.