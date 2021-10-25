«Я мечтаю ошибиться»: Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID в РФ

Если судить по прошлогоднему опыту, то пик новой волны заболеваемости коронавирусом будет достигнут в декабре. Об этом заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Он отметил, что ориентируется на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. «Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть „жесткие“ цифры. Я мечтаю ошибиться», — рассказал Чепурнов в эфире радио Sputnik.
При этом он допустил, что пик волны может быть достигнут и раньше. По его словам, вакцинация является единственным способом борьбы с пандемией коронавируса.
Ранее Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Президент отметил, что это необходимо для того, чтобы сбить пик новой волны эпидемии коронавируса, пишет RT. В шести регионах РФ выходные начинаются 25 октября.