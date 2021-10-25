Объяснено уменьшение человеческого мозга

В плейстоцене размеры мозга человека несколько уменьшились. Однако, когда точно и почему это произошло, до сих пор неизвестно. Исследователи из Бостонского университета и Дартмутского колледжа решили проанализировать паттерны эволюции человеческого мозга и сравнить их с подобными у муравьев. Для начала они с помощью анализа точек изменения проанализировали 985 ископаемых и современных черепов человека. Выяснилось, что уменьшение нашего мозга произошло около трех тысяч лет назад — что меньше предыдущих оценок.