В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.40
Войти в почту

Объяснено уменьшение человеческого мозга

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Исследователи из США показали, что уменьшение мозга человека произошло параллельно с развитием коллективного разума. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Объяснено уменьшение человеческого мозга
Фото: ShutterstockShutterstock

В плейстоцене размеры мозга человека несколько уменьшились. Однако, когда точно и почему это произошло, до сих пор неизвестно. Исследователи из Бостонского университета и Дартмутского колледжа решили проанализировать паттерны эволюции человеческого мозга и сравнить их с подобными у муравьев. Для начала они с помощью анализа точек изменения проанализировали 985 ископаемых и современных черепов человека. Выяснилось, что уменьшение нашего мозга произошло около трех тысяч лет назад — что меньше предыдущих оценок.

«Согласно нашей гипотезе, для муравьев можно создать различные модели, которые позволят объяснить увеличение или уменьшение объема мозга в зависимости от социальной жизни», — объясняет один из авторов работы, профессор Бостонского университета Джеймс Траньелло. У муравьев, как и у людей, развиты такие черты социальной жизни, как групповое принятие решений, разделение труда и производство еды. Исследователи проанализировали компьютерные модели, описывающие изменения мозга рабочих муравьев нескольких клад — в частности, черных садовых муравьев, муравьев-листорезов и муравьев-портных.

Оказалось, что на изменение размеров мозга влияют групповое познание и разделение труда. В социальных группах с общими знаниями и специализацией труда мозги их участников адаптируются для максимизации эффективности — в том числе и путем уменьшения в объеме. «Мы предполагаем, что это уменьшение было связано с увеличением зависимости от коллективного разума», — отмечает Траньелло. Обмен знаниями требовал меньше энергии для хранения информации каждым отдельным человеком, что способствовало уменьшению объемов мозга.

Наука и техника,Американские ученые,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители