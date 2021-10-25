Гинцбург посоветовал вакцинироваться тем, кто хочет родить

"А те, кто надеется себя обезопасить, переболев, очень плохо поступают, потому что ковидная инфекция очень здорово действует на сперматогенез и на подвижность сперматозоидов, и, как следствие этого, на возможность оплодотворения и зачатия ребенка", - заявил он