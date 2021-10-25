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Гинцбург посоветовал вакцинироваться тем, кто хочет родить

Газета.Ruиещё 4
18 минут назад

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина "Спутник V" абсолютно безопасен для репродуктивной функции в отличие от коронавируса. Об этом он рассказал ТАСС.

Гинцбург посоветовал вакцинироваться тем, кто хочет родить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученый сообщил, что исследования Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова подтвердили полную безопасность вакцины для репродуктивной функции. Гинцбург посоветовал вакцинироваться всем тем, кто думает о рождении ребенка.

"А те, кто надеется себя обезопасить, переболев, очень плохо поступают, потому что ковидная инфекция очень здорово действует на сперматогенез и на подвижность сперматозоидов, и, как следствие этого, на возможность оплодотворения и зачатия ребенка", - заявил он

Ранее Гинцбург сказал, что ревакцинация от Covid-19 раньше чем через полгода не принесет никакой пользы для организма. По его словам, оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат - шесть месяцев.

Наука и техника,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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