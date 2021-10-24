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Ученые опровергли миф о дельта-штамме коронавируса

Ювелина Бернст
1 час назад

Ученые из американского агентства СDС провели исследование и установили, что штамм дельта не вызывает более тяжелое течение коронавируса. Результате исследования опубликованы на сайте агентства.

Ученые опровергли миф о дельта-штамме коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В исследовании приняли участие 7615 госпитализированных в США людей с коронавирусом в возрасте от 18 до 49 лет. Ученые сравнили течение заболеваний пациентов с июля по август (когда доминировал штамм дельта) с предыдущими месяцами 2021 года.

По словам специалистов, существенных различий в течении болезни у госпитализированных пациентов не было обнаружено. Согласно отчету, с января по июня среди всех госпитализированных доля пациентов с COVID-19 составляла 24,7%, а когда штамм стал доминирующим, этот показатель вырос до 36%.

Ученые полагают, что увеличение числа госпитализированных пациентов в течение дельта-периода связано с низким охватом вакцинацией в исследуемой возрастной группе. Так, около 72% всех госпитализаций, связанных с COVID-19, в течение дельта-периода приходились на невакцинированных взрослых.

При этом исследователи подтвердили, что дельта-вариант COVID-19 быстрее распространяется.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также ранее заявила, что нигде в мире не описано, что штамм «дельта» вызывает более тяжелое течение коронавируса.

Наука и техника,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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