Ученые опровергли миф о дельта-штамме коронавируса

Ученые из американского агентства СDС провели исследование и установили, что штамм дельта не вызывает более тяжелое течение коронавируса. Результате исследования опубликованы на сайте агентства.

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В исследовании приняли участие 7615 госпитализированных в США людей с коронавирусом в возрасте от 18 до 49 лет. Ученые сравнили течение заболеваний пациентов с июля по август (когда доминировал штамм дельта) с предыдущими месяцами 2021 года.

По словам специалистов, существенных различий в течении болезни у госпитализированных пациентов не было обнаружено. Согласно отчету, с января по июня среди всех госпитализированных доля пациентов с COVID-19 составляла 24,7%, а когда штамм стал доминирующим, этот показатель вырос до 36%.

Ученые полагают, что увеличение числа госпитализированных пациентов в течение дельта-периода связано с низким охватом вакцинацией в исследуемой возрастной группе. Так, около 72% всех госпитализаций, связанных с COVID-19, в течение дельта-периода приходились на невакцинированных взрослых.

При этом исследователи подтвердили, что дельта-вариант COVID-19 быстрее распространяется.