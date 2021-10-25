Впервые показаны фотографии «дельта»-штамма COVID

"Дельта"-штамм входит в список мутаций SARS-CoV-1, которые Всемирная организация здравоохранения внесла в список "вызывающих озабоченность". Кроме "дельты" там значатся еще три варианта вируса: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "гамма" (Бразилия). "Дельта"-штамм вызывает особый интерес ученых, поскольку продолжает мутировать.