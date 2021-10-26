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iPhone научились взламывать отправкой текстового сообщения

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Журналисты выяснили, что хакера научились получать доступ к iPhone простой отправкой текстового сообщения. При этом пользователю даже не нужно кликать на него.

iPhone научились взламывать отправкой текстового сообщения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом сообщил автор New York Times. Он заявил, что хакеры использовали zero-click эксплойт, чтобы получить доступ к его телефону в 2020 и 2021 годах. Эксперты сказали, что хакерам было достаточно отправить сообщение в iMessage, используя эту уязвимость. После этого они получали персональные данные пользователя.

Журналист смогу отследить источник сообщения до шпионского ПО под названием Pegasus. Его создала израильская группа NSO Group. Это ПО уже упоминалось в связи со взломами ранее.

Предполагается, что программное обеспечение использовало правительство Саудовской Аравии, чтобы взломать журналиста, так как он часто пишет об этой ближневосточной стране.

Как отметил журналист, этот взлом можно сравнить с ограблением призраком.

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