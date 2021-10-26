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Sony представила первый в мире смартфон с камерой как у фотоаппарата

Ferra.ruиещё 2
2 часа назад

Sony выполнила то, что обещала — представила новый смартфон Xperia Pro-I с отличными фотовозможностями.

Sony представила первый в мире смартфон с камерой как у фотоаппарата
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Буква «I» в названии обозначает «Imaging» («Изображение»). Компания называет новое устройство дополнением к линейке своих камер. В целом, это первый в мире смартфон с матрицей камеры типоразмера 1.0 и системой фазовой автофокусировки. Xperia Pro-I оснащён 1,0-дюймовым сенсором, созданным на основе компактной камеры RX100 VII. Шаг пикселя в нём составляет 2,4 микрометра. Такой сенсор даёт высокую светочувствительность, расширенный динамический диапазон и оптическое боке.

Есть у Xperia Pro-I и ультраширокоугольный датчик, и сенсор 3D iToF. Также у смартфона имеются кнопка спуска как на камере и петля для ремешка.

Что касается видеовозможностей, то у аппарата есть два режима: Videography Pro для репортажной съёмки и Cinematography Pro для пост-процессинга. Смартфон может удерживать автофокус на движущемся объекте, поддерживает стабилизацию изображения. Главная «фишка» Xperia Pro-I — запись 4K-видео с частотой 120 кадров в секунду. Ещё к смартфону прилагается монитор видеоблогера — дополнительный дисплей, как у цифровой камеры.

В остальном Xperia Pro-I оснащён процессором Snapdragon 888 5G, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч со сроком службы до трёх лет, 6,5-дюймовым OLED-экраном. Sony утверждает, что смартфон выглядит и ощущается как настоящая камера.

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