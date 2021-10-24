Флагманский Xiaomi 12 выйдет в 2021 году

У грядущего флагмана Xiaomi 12 достаточно «сложная» судьба уже на этапе слухов. Сначала инсайдеры сообщали, что устройство представят в конце 2021 года по примеру Mi 11. Затем появились сведения о переносе анонса на начало 2022-го.

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Теперь же авторитетный интернет-источник Ice Universe опубликовал пост в Twitter, в котором вновь подтвердил — анонсу Xiaomi 12 в декабре текущего года быть.

Учитывая, что именно он неоднократно был первым, кто сообщал достоверную информацию о смартфонах Xiaomi, Samsung и прочих производителей, причин не доверять его словам нет.