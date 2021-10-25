Обнаружена самая молодая планета массивнее Юпитера

Экзопланету 2M0437b впервые обнаружили в 2018 году с помощью телескопа Subaru, расположенного на щитовом вулкане Мауна-Кеа. Астрономы три года следили за ее движением и подтвердили, что она действительно вращается вокруг звезды, а не является более отдаленным космическим объектом. 2M0437b в несколько раз массивнее Юпитера и сформировалась вместе с родительской звездой несколько миллионов лет назад. Планета до сих пор содержит тепло, которое выделилось во время ее образования.