В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.99
Войти в почту

В США создали по-настоящему прыгающего робота-гепарда

Ferra.ru
40 минут назад

Учёные из Массачусетского технологического института в США создали робота-гепарда, который умеет перепрыгивать через щели. Робот это делает с помощью видеосистемы, оценивающей глубину приближающейся местности.

В США создали прыгающего робота-гепарда
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработчики установили в роботе, получившем название «мини-гепард», новую интеллектуальную систему, которая позволяет ему перепрыгивать через щели и подобные препятствия. В этом и заключается основная ценность разработки.

По словам ведущего автора исследований, профессора информатики МТИ Габриэля Марголиса, система опирается на видеодатчик, который в режиме реального времени обнаруживает потенциальные препятствия, такие как щели и дыры и любые другие плоскостные препятствия, и переводит их в инструкции о том, как «гепард» должен реагировать.

Система умного компьютерного зрения робота оценивает глубину приближающейся местности, передавая данные в нейронную сеть, которая обеспечивает целевую траекторию низкоуровневому контроллеру, управляющему всеми 12 суставами робота-гепарда.

«Иерархия, включая использование этого низкоуровневого контроллера, позволяет нам ограничивать поведение робота, чтобы он был более послушным. С этим низкоуровневым контроллером мы используем чётко определённые модели, на которые мы можем накладывать ограничения, что обычно невозможно в обучающихся сетях», — отметил Марголис.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители