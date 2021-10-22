В США создали прыгающего робота-гепарда

Учёные из Массачусетского технологического института в США создали робота-гепарда, который умеет перепрыгивать через щели. Робот это делает с помощью видеосистемы, оценивающей глубину приближающейся местности.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Разработчики установили в роботе, получившем название «мини-гепард», новую интеллектуальную систему, которая позволяет ему перепрыгивать через щели и подобные препятствия. В этом и заключается основная ценность разработки.

По словам ведущего автора исследований, профессора информатики МТИ Габриэля Марголиса, система опирается на видеодатчик, который в режиме реального времени обнаруживает потенциальные препятствия, такие как щели и дыры и любые другие плоскостные препятствия, и переводит их в инструкции о том, как «гепард» должен реагировать.

Система умного компьютерного зрения робота оценивает глубину приближающейся местности, передавая данные в нейронную сеть, которая обеспечивает целевую траекторию низкоуровневому контроллеру, управляющему всеми 12 суставами робота-гепарда.