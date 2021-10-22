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Украшенную под хохлому ракету запустят с Байконура

Елена Прошина
16 минут назад

Пуск ракеты «Союз-2.1а», который украсили под хохлому, состоится в 03:00 по мск 28 октября. 25 октября ракету вывезут на стартовую площадку Байконура, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на «Роскосмос».

Украшенную под хохлому ракету запустят с Байконура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ракета-носитель выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18». Его стыковка с МКС ожидается 30 октября.

Ранее госкорпорация опубликовала на своем сайте снимки пакета первой и второй ступени ракеты, на которых были видны наклейки с узорами хохломы. Кроме того, там была замечена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Напомним, что 17 октября корабль «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту успешно приземлился на Земле. Пересильд и Шипенко пробыли на станции 12 дней, в ходе которых «киноэкипаж» снял на орбите кадры для фильма «Вызов». Картина рассказывает о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

22 октября стало известно, что актеры и космонавт завершили курс реабилитации к условиям Земли.

Наука и техника,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Роскосмос,Радиостанция "Говорит Москва",
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