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Ученые объяснили, почему уменьшился мозг человека

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Американские ученые проанализировали 985 ископаемых и современных черепов человека и пришли к выводу, что человеческий мозг дважды увеличивался в размерах – 2,1 и 1,5 млн лет назад, а затем снова уменьшился, результаты опубликованы в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Ученые объяснили, почему уменьшился мозг человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Удивительный факт заключается в том, что наш мозг меньше по сравнению с мозгом наших плейстоценовых предков. Почему наш мозг уменьшился в размерах, было большой загадкой для антропологов», – приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов статьи доктора Джереми Де Сильва (Jeremy DeSilva) из Дартмутского колледжа, передает РИА Новости.

Мозг считается самым сложным и энергоемким органом. Исследование проводили на муравьях. Авторы пришли к выводу, что в социальных группах муравьев, где есть четкое распределение обязанностей, принятие решений передано на уровень коллективного разума.

Сообщества муравьев и людей все же отличаются, но есть и общие черты: групповое принятие решений, разделение труда, совместное производство.

Это было свойственно человек во времена плейстоцена и голоцена, когда предки перешли от родового к племенному социальному укладу. Тогда же и произошли изменения в размере мозга. В исследовании принимали участие специалисты из разных областей.

«Мы предполагаем, что уменьшение мозга у современного человека произошло из-за растущей зависимости от коллективного разума, так как группа людей всегда умнее самого умного человека в группе», – рассказал еще один автор статьи доктор Джеймс Траниелло из Бостонского университета.

По мнению ученных, мозг человека и дальше будет уменьшаться, потому что все большая экстернализация знаний требует меньше энергии для хранения большого количества информации.

Наука и техника,РИА Новости,
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