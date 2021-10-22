Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.

Арбитражный суда Москвы запретил продажи в России 61 модели смартфонов Samsung по иску швейцарской Sqwin SA. Речь идет о корейских смартфонах, начиная с выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

В самой компания Samsung после запрета суда заявили, что решение суда еще не вступило в законную силу, потому что оно находится на обжаловании. И в компании пока не планирует изменений в операционной деятельности. Поданная в августе Samsung апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда города Москвы еще не принята судом, судебное заседание не назначено.

Суд запретил корейца использовать в России смартфоны с Samsung Рау еще в июле. Но тогда суд не указал конкретные модели. По ходатайству истца теперь суд назвал все 61 модель смартфонов, запрещенных в России.

Корейский производитель смартфонов выглядит довольно спокойно. Тогда как шансы, что решение суда первой инстанции будет изменено в пользу Samsung крайне невелики и составляют не более 10-12%, говорит председатель Арбитражного третейского суда города Москвы и завкафедрой юридического факультета Российской государственной академии интеллектуальной собственности Алексей Кравцов. Потому что, согласно ежегодной статистики Верховного суда, вероятность отмены решения первой инстанции составляет от 6-12%, поясняет он.

Если истец выиграет это дело у корейской компании, то дальше под удар могут попасть и другие платежные системы Google Pay и Apple Pay.

«Это дело открывает Ящик Пандоры. Это действительно знаковое решение, которое может повлечь за собой большие последствия в виде аналогичных исков. И это коснется уже не только патента на электронных платежей, но и многих других патентов», - считает Кравцов.

Сколько у нас в России еще может выявиться патентов, владельцы которых после такого громкого дела захотят тоже получить свой кусок пирога.

В чем же суть судебного спора? По сути, истец сумел доказать в суде, что корейская компания скопировала его технологи, назвала ее Samsung Pay и активно использует в своих смартфонах.

Истцом является зарегистрированная в Швейцарии компания Sqwin SA, которая владеет правом на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом. Автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии. Действие патента на это изобретение начинается со 2 декабря 2013 года. При этом, дата регистрации патента значится 2019 год. Кравцов предполагает, что первый патент был зарегистрирован еще в 2013 году, но срок его действия закончился, поэтому его снова зарегистрировали в 2019-м.

«В интеллектуальных спорах для судьи самое сложное – это доказательство копирования технологии. Девять из десяти подобных исков строятся на экспертизе. Главное, доказать, было или не было копирование, а дальше все запреты вытекают автоматически», - говорит Алексей Кравцов. Таким образом, приглашенному истцом эксперту удалось доказать, что это Samsung скопировал его технологию, а не наоборот.

По мнению Кравцова, Samsung попал в такую историю из-за просчетов собственных юристов.

«Когда компания выходит на новый рынок с новой технологией, она должна проверить наличие патента на ту или иную технологию. Это не стоит ни копейки – все патенты висят на сайте Росреестра», - говорит судья.

Чем же закончится эта необычная история, если апелляционный суд оставит решение суда без изменений, и Samsung запретят продавать в России 61 модель смартфонов?

В таком случае у Samsung будет несколько вариантов действий, говорит адвокат Коллеги адвокатов Delcredere, специалист в сфере права интеллектуальной собственности Анастасия Дудко. Первое – корейцы могут заключить лицензионный договор с правообладателем – получить разрешение на использование технологии за плату (роялти). Второе - заключить с правообладателем договор об отчуждении исключительного права, то есть купить изобретение у Sqwin. Третье - запустить в производство продукции без использования изобретения Sqwin, и разработать технологию, отличную от патента. Четвертый вариант – отказаться от продажи смартфонов в России.

Проигнорировать решение суда и продолжить продавать смартфоны как ни в чем не бывало корейцы, конечно, тоже могут, но будут последствия. «В этом случае Sqwin сможет потребовать компенсации за нарушение прав на изобретение. Размер компенсации будет зависеть от количества реализованного товара и убытков, причиненных Sqwin. Это могут быть очень существенные суммы», - говорит Дудко.

Корейцы будут просчитывать самый выгодный для них вариант. Уход с российского рынка, скорее всего, будет рассматриваться в самом крайнем случае.

«Запрет на продажи большого числа моделей Samsung – это очень большие потери, ведь у Samsung – 28% российского рынка продаж смартфонов. В случае запрета на продажи смартфонов потери могут составить 80-120 млрд рублей», - посчитал аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

Если мировое соглашение с правообладателем будет крайне невыгодным для корейцев, то им проще будет просто отказаться от технологии Samsung Pay. «Samsung собственно на платежах денег не делает, Samsung Pay комиссий не берет, поэтому запрет платежей как таковых нанес бы компании относительно небольшой урон», - считает Коренев.

Однако отступные корейской компании не обязаны быть огромными: «Они должны быть привычным гонорарам тех юристов, которые взялись за дело. Ну и истцу должно что-то перепасть. В России громких историй успеха у патентных троллей пока не было», считает Коренев.

Патентными троллями называют тех, кто не изобрел, а скопировал технологию для того, чтобы отсудить наличные. «Такое часто происходит во время стартапов, когда разные люди имеют доступ к начинающим разработкам. И каждый спешит зарегистрировать ее в надежде, что когда-нибудь этот стартап выстрелит. Наше законодательство не устанавливает обязательное требование, что получатель патента на изобретение должен доказать, что именно он изобрел технологию. Поэтому кто первый запатентовал, того и тапки», - рассказывает Алексей Кравцов.

Однако в случае с Sqwin пока не ясно, был ли патент зарегистрирован только ради дальнейшей подачи исков. «Исходя из информации на сайте Sqwin – это действующая компания с патентами в ряде стран. К тому же Sqwin не заявляло о взыскании денежной компенсации, что обычно делают так называемые патентные тролли. Если у Samsung есть информация о недобросовестности истца, такая информация должна была быть предоставлена истцом суду, но в решении на это не указано», - говорит Анастасия Дудко.

Впрочем, судя по всему, шансы Samsung выиграть апелляцию выросли после заявления Роскачества. «Специалисты Роскачества изучили текст патента и пришли к выводу, что пока не стоит вычеркивать из планов покупку телефона данного бренда», - отмечается в сообщении Роскачества.