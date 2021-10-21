В Египте найдены гигантские каменные бараньи головы и кобра

Три гигантские бараньи головы были найдены к югу от ворот, возведенных Птолемеями, эллинистической династией фараонов, происходившей от одного из ближайших соратников Александра Великого и правившей Египтом в IV-I веках до н. э. Когда-то целая аллея статуй с головами сфинксов и баранов, протянувшаяся на 2,7 км на юг, соединяла Карнакский храм с Луксорским. Головы баранов могли покоиться на каменных телах примерно таким же образом, как и сфинксов. В заявлении Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей, говорится, что египтологи сейчас занимаются консервацией бараньих голов, затем они установят их на основания, изображающие тела этих существ. Исследователи обнаружили также фрагменты статуи кобры, которая изначально должна была крепиться на одной из бараньих голов, поэтому специалисты, занимающиеся реставрацией статуй, планируют ее также вернуть на место.