В Египте найдены гигантские каменные бараньи головы и кобра

Египетские археологи, ведущие раскопки неподалеку от Карнакского храма в Луксоре, обнаружили фрагменты трех гигантских статуй с бараньими головами, одну из которых украшала также статуя кобры. Об этом сообщает египетское Министерство по делам древностей .
Карнакский храм представляет собой крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, его построили примерно 4000-2000 лет назад, большая его часть посвящена Амону-Ра, богу, связанному с солнцем и Фивами, столицей Древнего Египта — теперь на этом месте расположен современный город Луксор. Храмовый комплекс занимает площадь более 100 га.
Три гигантские бараньи головы были найдены к югу от ворот, возведенных Птолемеями, эллинистической династией фараонов, происходившей от одного из ближайших соратников Александра Великого и правившей Египтом в IV-I веках до н. э. Когда-то целая аллея статуй с головами сфинксов и баранов, протянувшаяся на 2,7 км на юг, соединяла Карнакский храм с Луксорским. Головы баранов могли покоиться на каменных телах примерно таким же образом, как и сфинксов. В заявлении Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей, говорится, что египтологи сейчас занимаются консервацией бараньих голов, затем они установят их на основания, изображающие тела этих существ. Исследователи обнаружили также фрагменты статуи кобры, которая изначально должна была крепиться на одной из бараньих голов, поэтому специалисты, занимающиеся реставрацией статуй, планируют ее также вернуть на место.
Возраст статуй пока точно не установлен, однако характерные особенности одной из них позволили предположить, что она относится ко временам Аменхотепа III, который правил Египтом между 1390 г. и 1352 гг. до н.э., был отцом проклятого впоследствии фараона-реформатора Эхнатона и дедом Тутанхамона.