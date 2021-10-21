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МегаФон запустил «Мобильный ID» в приложении AliExpress Россия

Lenta.ru
33 минуты назад

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении маркетплейса. Сервис упростит оформление зарубежных заказов с помощью функции автоматического заполнения таможенной анкеты. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты МегаФона и других операторов.

МегаФон запустил «Мобильный ID» в приложении AliExpress Россия
Фото: UnsplashUnsplash

За последние 12 месяцев количество активных покупателей AliExpress Россия превысило 27,9 миллиона человек. Посещаемость маркетплейса среди абонентов МегаФона за девять месяцев 2021 года увеличилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч — иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. «Мобильный ID» позволяет не запоминать и не вносить эту информацию вручную – сервис предложит загрузить все данные автоматически. Для этого достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40 процентов. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«Мобильный ID» позволяет исключить мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных – передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Благодаря этому все личные данные пользователя надежно защищены.

Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов МегаФона, в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

Наука и техника,Аэропорт Шереметьево,
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