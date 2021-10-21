На космодроме Плесецк начался "сухой" вывоз ракеты "Ангара"

"Сухой" вывоз тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" на стартовый стол в рамках подготовки к летным испытаниям начался на космодроме Плесецк. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Сухой вывоз ракеты-носителя "Ангара-А5" начался на северном космодроме Плесецк", - отметил собеседник агентства.

"Сухой" вывоз - это комплекс проверок и испытаний непосредственно на стартовом столе космодрома, ракета-носитель при этом не заправляется топливом.

Ранее главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, что в настоящий момент ведется сборка ракеты "Ангара-А5", дата ее пуска будет определена 20 декабря.