Ученые России и Германии зафиксировали рост содержания углерода и метана в атмосфере Арктики. Это подтверждают первые данные наблюдений, полученные с помощью станции, недавно развернутой специалистами РАН на Таймыре. Результаты исследования опубликовал журнал Atmosphere.

Станция "ДИАМИС", установленная на побережье Северного Ледовитого океана, улавливает наземные и морские составляющие парниковых газов. Наблюдения показывают, что экосистемы Земли поглощают и выделяют углекислый газ, а также метан, с разной скоростью. Она зависит от многих факторов, в том числе от влияния деятельности человека и от сезонности, поскольку летом зеленый покров впитывает углекислоту интенсивнее, очищая воздух. Однако общая тенденция неутешительна: измерения последних лет свидетельствуют о том, что концентрация углекислого газа и метана в атмосфере неуклонно растет, сообщает Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.

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Можно сделать предварительные выводы, касающиеся глобальных изменений климата на Земле. По информации ученых, скорость повышения температуры воздуха в Арктике как минимум вдвое превышает скорость потепления в целом для Северного полушария. В связи с этим фиксируются разнообразные изменения окружающей среды региона. Среди них - деградация вечной мерзлоты, повышение продуктивности растительного покрова, усиление микробного разложения в почвах. Эти изменения, по мнению ученых Сибири, способны спровоцировать очередное увеличение выбросов парниковых газов, хотя Арктика и без того считается "горячей точкой".