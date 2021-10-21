Врачи перечислили признаки ковидного кашля

Сухой кашель является вторым по распространённости признаком коронавируса. Специалисты фиксировали его почти у 68% заболевших COVID-19, такое мнение высказали эксперты, опрошенные британским изданием Mirror.

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Эксперты отметили, что распознать кашель при коронавирусе можно, поскольку он в этом случае, как правило, бывает «глубоким, исходящим из лёгких», а также без мокроты.

Издание уточняет, что данный симптом может говорить и о других недугах, которые, к примеру, спровоцированы аллергией, курением, астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Самодиагностика при сухом кашле не рекомендуется, подчеркнули эксперты. Следует сразу обратиться к врачу. По их мнению, для выявления коронавирусной инфекции следует сделать ПЦР-тест.