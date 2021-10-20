Сможет ли новый штамм COVID вытеснить «дельту»

Обнаруженный британскими учеными новый штамм коронавируса может не иметь характеристик, схожих с доминантным дельта-штаммом, сообщил «Газете.ру» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

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«Если этот штамм будет сильнее и обладать способностью быстрее размножаться, то он может вытеснить другие штаммы коронавируса. Это общие биологические закономерности. Для этого нужно либо такое же преимущество, как у «дельты», либо способность прикрепляться еще к какому-нибудь популярному и распространенному рецептору. Вот такой вариант вируса скорее всего и станет следующей «гадостью», — считает Чепурнов.

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При этом, по словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, этот вариант может стать доминирующим, если у нового штамма в том числе будут мутации «дельты», но не будет более смертельных свойств.

Шунков также отметил, что SARS-CoV-2 относится к регулярно мутирующей группе вирусов, цель которых - остаться в человеческой популяции. По этой причине вирусу не выгодно становиться более смертельным. По словам Шункова, с учетом природы коронавируса, можно полагать, что мутации будут продолжаться.

«Но конкурентоспособными штаммами будут только те, которые не будут вызывать тяжелых последствий. То есть, если вирус заразен и не вызывает последствий, не имеет высокую летальность, то, соответственно, он будет более живучим, чем тот, который уничтожает своих носителей, потому что с их гибелью он будет исчезать из популяции», — считает эксперт.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев также считает, что вирусу не выгодно убивать своих носителей. По его словам, любой вирус способен приспосабливаться и мутировать, однако он может становиться при этом менее опасным.

«Иногда они приспосабливаются так, что становятся менее зловредными. Больше распространяется — больше людей заболевает, чисто арифметически число заболевших растет, но летальность может снижаться. Мы очень часто говорим о вирусах как об умных существах, так вот умный вирус не хочет убивать, ему это невыгодно», — заявил Малышев РБК.

В свою очередь вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил РБК, что в настоящее время уже насчитывается около 50 производных от «дельты» штаммов, при этом ни один из них не стал более конкурентоспособным. По его словам, новый штамм, несомненно, заслуживает внимания. С учетом того, что около 8-10% новых случаев заболевания коронавирусом в Великобритании связывают с ним, у нового варианта есть потенциал к дальнейшему распространению. Но сказать, насколько этот штамм будет более заразен, чем «дельта», пока нельзя. Аграновский считает, что увеличение заразности на 10-15% по сравнению с «дельтой» - не очень большой прирост, так как та же «дельта» вдвое заразнее уханьского штамма коронавируса.