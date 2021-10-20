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Названа причина превосходства PS5 над Xbox

Газета.Ru
30 минут назад

Microsoft не планирует выпускать шлем виртуальной реальности для Xbox Series X, заявил руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер во время выступления на онлайн-конференции WSJ Tech Live. Этим консоль от Microsoft уступает конкуренту в лице Sony PlayStation 5.

Названа причина превосходства PS5 над Xbox
Фото: ReutersReuters

"Я думаю, что происходящие инновации в аппаратной части - это здорово, но прямо сейчас я больше сосредоточен на программном обеспечении. Я верю, что в долгосрочной перспективе это лучше масштабируется", - заявил Спенсер.

Спенсер похвалил усилия конкурентов, сказав, что аплодирует тому, что делают Sony, Oculus и Valve в области виртуальной реальности. Тем не менее, он подчеркнул, что компания ориентирована на программное обеспечение и не планирует выпускать шлем виртуальной реальности для Xbox.

Позиция Xbox в отношении виртуальной реальности отличается от позиции ближайшего конкурента - Sony, которая уже подтвердила, что новая гарнитура PS VR будет выпущена в следующем году для PS5.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о планах Марка Цукерберга по созданию полноценного виртуального мира в интернете.

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