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iPhone SE 3 станет последним смартфоном Apple с ЖК-дисплеем

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Весной 2022 года Apple представит iPhone SE 3, который станет последним смартфоном компании с ЖК-дисплеем, сообщает портал MyDrivers. Ранее инсайдеры говорили, что iPhone SE 3, как и модель 2020 года, унаследует дизайн от iPhone 8.

iPhone SE 3 станет последним смартфоном Apple с ЖК-дисплеем
Фото: AppleApple

Однако некоторые источники уверяют, что смартфон будет основан на iPhone XR и получит сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани. Наличие или отсутствие FaceID при этом не подтверждается.

В целях повышения конкурентоспособности Apple планирует оснастить iPhone SE 3 чипом A15 Bionic и добавить поддержку сетей 5G. Смартфон с 64 ГБ хранилища будет предлагаться по цене от 40 тыс. руб., что соответствует стоимости текущего iPhone SE (2020). Анонс смартфона должен состояться весной 2022 года. На данный момент ЖК-дисплеями оснащены смартфоны iPhone 11, 12, 12 mini и iPhone SE. Остальные актуальные модели поставляются с OLED-матрицами.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала об эксклюзивной коллекции iPhone 13 Pro, посвященной Стиву Джобсу и Илону Маску.

Наука и техника,Стив Джобс,Apple,Газета.Ru,
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