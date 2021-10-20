iPhone SE 3 станет последним смартфоном Apple с ЖК-дисплеем

Весной 2022 года Apple представит iPhone SE 3, который станет последним смартфоном компании с ЖК-дисплеем, сообщает портал MyDrivers. Ранее инсайдеры говорили, что iPhone SE 3, как и модель 2020 года, унаследует дизайн от iPhone 8.

Фото: Apple Apple

Однако некоторые источники уверяют, что смартфон будет основан на iPhone XR и получит сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани. Наличие или отсутствие FaceID при этом не подтверждается.

В целях повышения конкурентоспособности Apple планирует оснастить iPhone SE 3 чипом A15 Bionic и добавить поддержку сетей 5G. Смартфон с 64 ГБ хранилища будет предлагаться по цене от 40 тыс. руб., что соответствует стоимости текущего iPhone SE (2020). Анонс смартфона должен состояться весной 2022 года. На данный момент ЖК-дисплеями оснащены смартфоны iPhone 11, 12, 12 mini и iPhone SE. Остальные актуальные модели поставляются с OLED-матрицами.