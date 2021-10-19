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NASA перенесло запуск Crew-3 на МКС на 31 октября

RT на русском
53 минуты назад

Запуск миссии Crew-3 на Международную космическую станцию переносится на 31 октября. Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA.

NASA перенесло запуск Crew-3 на МКС
Фото: ReutersReuters

«NASA и Space X в настоящее время планируют запустить Crew-3 на Международную космическую станцию в воскресенье, 31 октября в 02:21 по восточному времени (09:21 мск)», — говорится в заявлении.

Дату запуска изменили, чтобы «предоставить дополнительное время для подготовки космического аппарата к запуску».

Как уточняет РИА Новости, ранее запуск был запланирован на 30 октября.

В состав экипажа Crew-3 входят Том Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон, а также Маттиас Маурер из Германии.

Планируется, что экипаж проведёт на МКС около шести месяцев.

24 апреля космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту состыковался с Международной космической станцией, экипаж перешёл на станцию.

Наука и техника,SpaceX,NASA,РИА Новости,
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