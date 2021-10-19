NASA перенесло запуск Crew-3 на МКС

Запуск миссии Crew-3 на Международную космическую станцию переносится на 31 октября. Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA.

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«NASA и Space X в настоящее время планируют запустить Crew-3 на Международную космическую станцию в воскресенье, 31 октября в 02:21 по восточному времени (09:21 мск)», — говорится в заявлении.

Дату запуска изменили, чтобы «предоставить дополнительное время для подготовки космического аппарата к запуску».

Как уточняет РИА Новости, ранее запуск был запланирован на 30 октября.

В состав экипажа Crew-3 входят Том Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон, а также Маттиас Маурер из Германии.

Планируется, что экипаж проведёт на МКС около шести месяцев.