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В Instagram появятся новые функции

Газета.Ru
1 час назад

Несколько новых функций появятся в социальной сети Instagram. Об этом сообщает Tech Crunch.

В Instagram появятся новые функции
Фото: Dado Ruvic/ReutersDado Ruvic/Reuters

С 19 октября в Instagram появится функция — Collabs. Она даст двум пользователям публиковать совместные посты. Эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

20 октября пользователям дадут возможность начать сбор средств для некоммерческих организаций.

Начиная с 21 октября пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Выложить можно будет фотографию или видео, длинна которого будет меньше минуты.

Также 21 октября в Instagram будет добавлена новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе — 3D-тексты песен.

Ранее пользователи социальной сети Instagram в очередной раз пожаловались на сбои в работе сервиса. У более чем половины (58%) пользователей возникли проблемы с приложением. Еще по 21% жалуются на проблемы в работе сайта и с выгрузкой постов.

В комментариях пользователи пишут, что не могут опубликовать сторис.

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