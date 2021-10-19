В приложении Apple появилась карта Украины без Крыма

Пользователи нашли в приложении Apple Music for Artists, позволяющем смотреть статистику по прослушиванию треков, карту Украины без Крыма.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?», – задается вопросом пользователь culture_ukraine в Instagram.

На карте видно, что разработчики отнесли Крым к России. В комментариях ряд пользователей пообещали перейти на музыкальный сервис Spotify, другие пожаловались, что им больно смотреть на это.