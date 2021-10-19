В приложении Apple появилась карта Украины без Крыма

Пользователи нашли в приложении Apple Music for Artists, позволяющем смотреть статистику по прослушиванию треков, карту Украины без Крыма.
«Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?», – задается вопросом пользователь culture_ukraine в Instagram.
На карте видно, что разработчики отнесли Крым к России. В комментариях ряд пользователей пообещали перейти на музыкальный сервис Spotify, другие пожаловались, что им больно смотреть на это.
Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована карта России с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник». Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу.