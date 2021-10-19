Ученые предупредили о самом заразном штамме коронавируса

Ученые предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса. Согласно заявлению Джеффри Баррета из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона, вариант AY.4.2 был лишь недавно обнаружен вирусологами, но на него приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Как сообщает Financial Times, штамм обнаружили при отслеживании генетической эволюции "дельты". Новая мутация на 10-15% процентов заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительная информация окажется верной, то AY.4.2 станет самой заразной версией коронавируса за время пандемии.

Напомним, что наиболее распространенным штаммом SARS-CoV-2 в мире сейчас является «дельта» – на нее приходится большая часть новых случаев COVID-19. Ранее в ВОЗ отметили, что мутация будет доминировать на планете в ближайшие месяцы, пока не появится более конкурентоспособный штамм коронавируса.