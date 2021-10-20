В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+14° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.48
Войти в почту

Intel Pentium 4 каким-то чудом прошёл проверку для Windows 11

Чемпионат.com
36 минут назад

Апгрейд до Windows 11 всё больше напоминает очень странную шутку: то официально обновиться не могут владельцы даже достаточно современных процессоров, то Microsoft сама пишет инструкцию по обходу своих же ограничений.

Windows 11 запустилась на Pentium 4
Фото: championat.comchampionat.com

Теперь же энтузиаст обнаружил, что почему-то старый одноядерный процессор Intel Pentium 4 проходит официальную проверку на совместимость с новой операционной системой. Что? Да!

Более того, пользователь решил пойти до конца и установил новую ОС на процессор 15-летней давности. К удивлению, всё работает и довольно стабильно — даже обновления приходят. Забавно, что система проверки даже не обратила внимание, что у CPU лишь одно ядро, хотя ОС требует хотя бы два.

Энтузиаст также выпустил ролик, где показал работу ОС на старом процессоре.

Наука и техника,Гаджеты,Интернет,Intel,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители