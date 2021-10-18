Ученый создал музыку на основе данных из черных дыр

Бельгийский математик и музыкант Валерий Вермелен анонсировал выход своего мини-альбома. Для написания музыки ученый использовал преобразованные потоки данных из черных дыр. Музыкальный релиз запланирован на 3 декабря. Альбом под названием Mikromedas AdS/CFT 001 будет состоять из трех треков. Трейлер опубликован на канале в YouTube.

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Мелодии три этом, как говорится в сообщении британского журнала об электронной танцевальной музыке Mixmag, «исследуют природные явления гравитационной сингулярности».

Исходным материалом для написания композиций послужило моделирование слияния черных дыр, гравитационные волны и нейтронные звезды.