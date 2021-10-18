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Ноутбуки Apple получат «монобровь» из iPhone

Lenta.ru
38 минут назад

Apple может добавить экранный вырез в ноутбуки MacBook. Об этом сообщает издание MacRumors.

Ноутбуки Apple получат «монобровь» из iPhone
Фото: MacRumorsMacRumors

Журналисты обратили внимание на сообщение на одном из форумов от авторитетного пользователя Ty98. По его словам, американская компания собирается радикально изменить дизайн своих ноутбуков MacBook Air и Pro. В частности, на дисплее устройств появится «монобровь» — как у современных iPhone.

Назначение экранного выреза не сообщается. Журналисты предположили, что в вырезе будут расположены камеры и сенсоры устройства, благодаря чему рамки дисплея будут тоньше. Также есть предположение, что таким образом в компании могут унифицировать дизайн своих компьютеров и смартфонов.

Кроме того, инсайдер рассказал, что дизайн доступного MacBook Air будет «менее острым» благодаря отказу от клиновидной формы. Подобный дизайн присутствует в компьютере Apple с момента запуска линейки.

Выход устройств с новым дизайном намечен на 2022 год.

18 октября Apple проведет вторую осеннюю презентацию. По слухам, на мероприятии могут показать обновленные компьютеры и беспроводные наушники AirPods. Первая осенняя презентация с выпуском iPhone 13 состоялась 14 сентября.

Наука и техника,Apple,
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