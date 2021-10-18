Павел Дуров ответил на обвинения Сноудена в адрес Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на жалобы экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Бывший разведчик заявил, что сервис способствует распространению «безумной чуши» и не блокирует фейковые аккаунты. Дуров объяснил, что поддельному блогу Сноудена было всего «около недели и у него никогда не было верификационной галочки».
«Вряд ли команда вообще знала об этом канале. Всё, что вам нужно было сделать, уведомить Telegram об этом канале», — пояснил Дуров в твиттере.
Он отметил, что сразу после жалоб канал отметили табличкой FAKE («Подделка»).
Сноуден пожаловался на работу служб Telegram вечером 17 октября.
«Telegram знает, что этот аккаунт — фейковый и у меня нет учётной записи в мессенджере. Но они позволили этому парню публиковать всю эту безумную чушь под именем Official_EdwardSnowden — и даже свастику, которую в телеграме увидели более 80 000 раз. Отличная работа, ребята. Просто супер», — заявил он.
Ранее бывший разведчик рассказал об опасности продукции Apple из-за намерения компании сканировать айфоны владельцев и облачный сервис iCloud на наличие детской порнографии. Сноуден считает, что таким образом производители смартфонов могут узнать о владельцах гаджетов много личной информации.