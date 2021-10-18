Павел Дуров ответил на обвинения Сноудена в адрес Telegram

«Telegram знает, что этот аккаунт — фейковый и у меня нет учётной записи в мессенджере. Но они позволили этому парню публиковать всю эту безумную чушь под именем Official_EdwardSnowden — и даже свастику, которую в телеграме увидели более 80 000 раз. Отличная работа, ребята. Просто супер», — заявил он.