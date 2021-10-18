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Павел Дуров ответил на обвинения Сноудена в адрес Telegram

Секрет Фирмыиещё 1
13 часов назад

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на жалобы экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Бывший разведчик заявил, что сервис способствует распространению «безумной чуши» и не блокирует фейковые аккаунты. Дуров объяснил, что поддельному блогу Сноудена было всего «около недели и у него никогда не было верификационной галочки».

Павел Дуров ответил на обвинения Сноудена в адрес Telegram
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Вряд ли команда вообще знала об этом канале. Всё, что вам нужно было сделать, уведомить Telegram об этом канале», — пояснил Дуров в твиттере.

Он отметил, что сразу после жалоб канал отметили табличкой FAKE («Подделка»).

Сноуден пожаловался на работу служб Telegram вечером 17 октября.

«Telegram знает, что этот аккаунт — фейковый и у меня нет учётной записи в мессенджере. Но они позволили этому парню публиковать всю эту безумную чушь под именем Official_EdwardSnowden — и даже свастику, которую в телеграме увидели более 80 000 раз. Отличная работа, ребята. Просто супер», — заявил он.

Ранее бывший разведчик рассказал об опасности продукции Apple из-за намерения компании сканировать айфоны владельцев и облачный сервис iCloud на наличие детской порнографии. Сноуден считает, что таким образом производители смартфонов могут узнать о владельцах гаджетов много личной информации.

Наука и техника,Безопасность,Павел Дуров,Эдвард Сноуден,АНБ,Apple,
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