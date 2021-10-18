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Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19

Елена Прошина
13 минут назад

Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у зараженных COVID-19 пациентов может сигнализировать о более высоком риске летального исхода. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Италии и Великобритании, пишут «Известия».

Обнаружена связь между пульсом и смертностью от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным итальянских и британских исследователей, вероятность смерти увеличивается, если скорость пульсовой волны превышает 13 метров в секунду. Для молодых и людей среднего возраста показатель в 5,5-8 метров в секунду следует считать нормой.

Также ученые обнаружили, что у зараженных COVID-19 скорость пульсовой волны в среднем выше на 1,89 метра в секунду, чем у остальных. Они выяснили, что у погибших от вируса скорость волны была выше на 1,89 метров в секунду, чем у выживших. Исследователи резюмировали, что повышение скорости пульсовой волны на 1 метр в секунду может увеличить вероятность смерти на 14%.

Ранее Анна Сафонова, врач клинической лабораторной диагностики медицинской лаборатории Labquest, сообщила, что в последнее время она стала все чаще замечать у своих пациентов не только SARS-CoV-2, но и другие вирусы, способные спровоцировать пневмонию. Она утверждает, что к этим инфекциям нельзя относиться легкомысленно, так как они могут вызвать тяжелое течение болезни.

Наука и техника,Анна Сафонова,газета "Известия",
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