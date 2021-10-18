Обнаружена связь между пульсом и смертностью от COVID-19

Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у зараженных COVID-19 пациентов может сигнализировать о более высоком риске летального исхода. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Италии и Великобритании, пишут «Известия».

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По данным итальянских и британских исследователей, вероятность смерти увеличивается, если скорость пульсовой волны превышает 13 метров в секунду. Для молодых и людей среднего возраста показатель в 5,5-8 метров в секунду следует считать нормой.

Также ученые обнаружили, что у зараженных COVID-19 скорость пульсовой волны в среднем выше на 1,89 метра в секунду, чем у остальных. Они выяснили, что у погибших от вируса скорость волны была выше на 1,89 метров в секунду, чем у выживших. Исследователи резюмировали, что повышение скорости пульсовой волны на 1 метр в секунду может увеличить вероятность смерти на 14%.