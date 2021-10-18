Иммунолог призвал перейти на дистанционные обучение и работу

Для более эффективной борьбы с пандемией COVID-19 необходимо перевести детей на дистанционную учебу, а взрослых — на удаленную работу. Такое мнение озвучил иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU.

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Крючков объяснил, что понимает все сложности и неудобства дистанционного обучения в школах. Он также заметил, что в удаленном формате образование теряет качество. Однако иммунолог уверен, что эта мера необходима, так как очные занятия — «очередной рассадник COVID-19».

Кроме того Крючков заявил, что необходимо перейти на дистанционную или комбинированную работу везде, где это только возможно. Он отметил, что многие крупные иностранные компании и не выходили на очный формат, и это никак не повлияло на успех их бизнеса. Иммунолог уверен, что российским компаниям стоит действовать аналогично.

Иммунолог перечислил и другие методы, которые помогают в борьбе с пандемией COVID-19. Он напомнил, что полная отмена массовых мероприятий и соблюдение масочного режима во всех общественных местах снижает риск заражения вирусом. Крючков отдельно выделил важность масок и заявил, что их наличие необходимо контролировать.