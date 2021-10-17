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Груз с нацистского корабля выбросило на берег в Бразилии

ТК «Звезда»
1 час назад

На берега Бразилии выбросило ящики, которые затонули в 1944 году вместе с нацистским кораблем «MV Weserland». Судя по иероглифам на ящиках, они принадлежали армии Японии.

Груз с нацистского корабля выбросило на берег в Бразилии
Фото: Reprodução, LimpurbReprodução, Limpurb

Как сообщает издания Journal da Chapada, внутри ящиков находилась резина и олово. Несколько лет назад такие ящики уже появлялись на берегах страны - они приплыли с немецкого корабля SS Rio Grande.

Исследователи считают, что рыбаки, которые найдут другие ящики, скорее всего их продадут - в этом году в стране резко выросли цены на олово. Ученые планируют написать статью о находке, по аналогии со статьей о аналогичном событии 2018 года.

У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»

Ранее в Египте группа археологов обнаружила обломки военного корабля эпохи Птолемеев в районе затопленного древнего города Гераклион. Затонувшие обломки судна были найдены под пятью метрами ила, которые смешались с деталями храма.

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