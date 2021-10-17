Груз с нацистского корабля выбросило на берег в Бразилии

На берега Бразилии выбросило ящики, которые затонули в 1944 году вместе с нацистским кораблем «MV Weserland». Судя по иероглифам на ящиках, они принадлежали армии Японии.

Фото: Reprodução, Limpurb Reprodução, Limpurb

Как сообщает издания Journal da Chapada, внутри ящиков находилась резина и олово. Несколько лет назад такие ящики уже появлялись на берегах страны - они приплыли с немецкого корабля SS Rio Grande.

Исследователи считают, что рыбаки, которые найдут другие ящики, скорее всего их продадут - в этом году в стране резко выросли цены на олово. Ученые планируют написать статью о находке, по аналогии со статьей о аналогичном событии 2018 года.