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Киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане

Lenta.ru
37 минут назад

Киноэкпипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на «Союз МС-18», это следует из трансляции «Роскосмоса».

Киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане
Фото: Roscosmos / Globallookpress.comRoscosmos / Globallookpress.com

В субботу, 16 октября, в 00:54 по московскому времени Пересильд, Новицкий и Шипенко закрыли люки между модулем «Наука» и кораблем «Союз МС-18». Перед этим они попрощались с космонавтами и астронавтами, остающимися на МКС. Космический корабль отстыковался от МКС и начать путь к Земле. Затем последовало торможение для спуска с орбиты. Как уточнил космонавт Новицкий, все участники полета чувствуют себя хорошо. «На борту порядок… Себя чувствуем довольно неплохо», — отметил он в эфире.

Экипаж прибыли на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории картины, созданной в космосе. По сюжету девушка-врач летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Наука и техника,Шоу-бизнес,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,Роскосмос,
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