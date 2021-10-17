Киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане

В субботу, 16 октября, в 00:54 по московскому времени Пересильд, Новицкий и Шипенко закрыли люки между модулем «Наука» и кораблем «Союз МС-18». Перед этим они попрощались с космонавтами и астронавтами, остающимися на МКС. Космический корабль отстыковался от МКС и начать путь к Земле. Затем последовало торможение для спуска с орбиты. Как уточнил космонавт Новицкий, все участники полета чувствуют себя хорошо. «На борту порядок… Себя чувствуем довольно неплохо», — отметил он в эфире.