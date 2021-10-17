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«Не только ковид»: какие вирусы могут вызывать пневмонию

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

Текущей осенью в России фиксируются не только случаи заболевания коронавирусной инфекцией, хотя именно она вызывает большое беспокойство у врачей. За последнее время встречались уже грипп, парагриппы и несколько видов коронавируса, не только SARS—CoV—2, рассказала врач клинической лабораторной диагностики медицинской лаборатории Labquest Анна Сафонова.

«Не только ковид»: какие вирусы могут вызывать пневмонию
Фото:  www.pixabay.com www.pixabay.com

Все перечисленные угрозы необходимо учитывать. Именно сочетание различных вирусов может привести к тяжелому течению болезни.

— Кроме коронавирусной инфекции, у нас сезон ОРВИ тоже есть, причем в этом году он серьезный. Очень много парагриппов выявляют в лабораториях. Также сейчас время сезонных коронавирусов, которых четыре типа всегда циркулировали, их тоже находят в достаточно больших количествах, — сообщила врач в интервью радио Sputnik.

При обнаружении у себя признаков болезни нужно проверяться не только на COVID—19, отметила Анна Сафонова. Именно это может помочь избежать тяжелого течения болезни.

— В методических рекомендациях прописано, что для пациентов с пневмонией обязательно назначение ОРВИ—комплекса. Там смотрят порядка пятнадцати видов респираторных вирусов. Также проверяют на коронавирус с гриппом. Это принципиально важно для назначения противовирусной терапии, поскольку против гриппа и коронавируса применяют разные препараты, — уточнила специалист.

Кроме этого, врач напомнила о том, что существуют вакцины от гриппа и от коронавируса. Прививка может снизить риски для здоровья.

В субботу, 16 октября, директор национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «Вечерней Москве» о том, что Минздрав может выдать временное разрешение на использование детской вакцины от коронавируса в ближайшее время. Препарат, по его словам, показал себя «очень хорошо». Он представляет собой вакцину «Спутник V», разведенную в пять раз, объяснил специалист.

Наука и техника,Анна Сафонова,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ИА Sputnik,
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