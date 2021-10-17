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Американские астронавты в 2022 году шесть раз выйдут в космос

Елена Прошина
48 минут назад

В NASA рассказали о программе выхода астронавтов в космос с борта Международной космической станции в 2022 году, сообщает «Газета.ру».

В NASA раскрыли планы на МКС в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Планируется шесть экспедиций из американского сегмента МКС. Первые два выхода запланированы на февраль следующего года, в экспедициях примут участие астронавты Томас Маршберн, Марк Ванде Хай и Кайла Бэррон.

В первом будут участвовать Маршберн и Ванде Хай, во втором — Маршберн и Бэррон. Оставшиеся выходы в открытый космос с борта станции планируются в августе и ноябре.

Напомним, днем ранее произошла потеря ориентации Международной космической станции. Это было связано с наземной процедурой. Проблема была вызвана не техническими неполадками. При этом в NASA заверили, что продолжают готовиться к расстыковке «Союз МС-18» в плановом режиме. Инцидент произошел при тестировании двигателей корабля «Союз». МКС повернулась на 57 градусов. Ситуацию удалось исправить двигателям российского сегмента станции. По данным Роскосмоса, это не было опасно для членов экипажа.

Кроме того, 16 октября на станции сработала сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда». Как сообщил космонавт Антон Шкаплеров, инцидент произошел из-за пропавшей готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации «Звезды».

Наука и техника,Антон Шкаплеров,NASA,Газета.Ru,
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