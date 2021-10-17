В NASA раскрыли планы на МКС в 2022 году

В NASA рассказали о программе выхода астронавтов в космос с борта Международной космической станции в 2022 году, сообщает «Газета.ру».

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Планируется шесть экспедиций из американского сегмента МКС. Первые два выхода запланированы на февраль следующего года, в экспедициях примут участие астронавты Томас Маршберн, Марк Ванде Хай и Кайла Бэррон.

В первом будут участвовать Маршберн и Ванде Хай, во втором — Маршберн и Бэррон. Оставшиеся выходы в открытый космос с борта станции планируются в августе и ноябре.

Напомним, днем ранее произошла потеря ориентации Международной космической станции. Это было связано с наземной процедурой. Проблема была вызвана не техническими неполадками. При этом в NASA заверили, что продолжают готовиться к расстыковке «Союз МС-18» в плановом режиме. Инцидент произошел при тестировании двигателей корабля «Союз». МКС повернулась на 57 градусов. Ситуацию удалось исправить двигателям российского сегмента станции. По данным Роскосмоса, это не было опасно для членов экипажа.