Раскрыта судьба испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл судьбу второго этапа испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея в нос. По его словам, они разрешены, но еще не стартовали из-за отсутствия финансирования, передает ТАСС.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Владимир Астапкович/ РИА Новости

Отмечается, что ранее на сайте Минздрава России появилась информация о том, что центру было выдано разрешение на проведение испытаний назального препарата. Так указывалось, что препарат «Спутник V» будет исследоваться на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге при участии 500 добровольцев старше 18 лет.

«Исследования разрешены, но не стартовали», — пояснил Гинцбург, добавив, что в настоящее время на них пока не выделено финансирование.