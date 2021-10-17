В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

В центре Гамалеи раскрыли судьбу испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл судьбу второго этапа испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея в нос. По его словам, они разрешены, но еще не стартовали из-за отсутствия финансирования, передает ТАСС.

Раскрыта судьба испытаний вакцины от ковида в виде спрея в нос
Фото:  Владимир Астапкович/ РИА Новости Владимир Астапкович/ РИА Новости

Отмечается, что ранее на сайте Минздрава России появилась информация о том, что центру было выдано разрешение на проведение испытаний назального препарата. Так указывалось, что препарат «Спутник V» будет исследоваться на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге при участии 500 добровольцев старше 18 лет.

«Исследования разрешены, но не стартовали», — пояснил Гинцбург, добавив, что в настоящее время на них пока не выделено финансирование.

Ранее глава центра Гамалеи предположил, какое название может получить детская вакцина от коронавируса, разработанная учреждением. По словам врача, антиковидный препарат для детей может получить название «Спутник М», в котором буква «М» будет означать «для маленьких».

Наука и техника,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители