В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Ученым пришел странный сигнал из космоса: «Не видели ничего подобного»

Майк Габриелян
16 минут назад

Странные радиосигналы, исходящие от неизвестного объекта в центре нашей галактики, обнаружили астрономы Сиднейского университета

Ученым пришел странный сигнал из космоса: «Не видели ничего подобного»
Фото: NASANASA

Аспирант Цзитенг Ван зафиксировал необычные сигналы из глубины Млечного Пути с помощью радиотелескопа ASKAP. Радиоволны не соответствуют ни одному из ныне известных источников во Вселенной. Это означает, что они могут указывать на новый класс астрономических объектов, сообщается на сайте Университета Сиднея.

«Самым странным свойством этого нового сигнала является то, что он имеет очень высокую поляризацию. Это означает, что его свет колеблется только в одном направлении, но это направление вращается со временем», - сказал Цзитенг Ван.

По его словам, яркость объекта также резко меняется в 100 раз. Сигнал поступает и пропадает, по всей видимости, случайным образом.

«Мы никогда не видели ничего подобного», - заключил астроном.

Он и его коллеги сначала приняли новый объект за излучение от вращающейся нейтронной звезды – пульсар. Однако затем выяснилось, что сигналы нового источника отличаются от излучений пульсара.

Ранее сообщалось, что астрономы США выяснили природу неизвестного объекта, который был обнаружен в сентябре 2020 года на орбите вокруг Земли.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители