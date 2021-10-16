Ученым пришел странный сигнал из космоса: «Не видели ничего подобного»

Странные радиосигналы, исходящие от неизвестного объекта в центре нашей галактики, обнаружили астрономы Сиднейского университета

Фото: NASA NASA

Аспирант Цзитенг Ван зафиксировал необычные сигналы из глубины Млечного Пути с помощью радиотелескопа ASKAP. Радиоволны не соответствуют ни одному из ныне известных источников во Вселенной. Это означает, что они могут указывать на новый класс астрономических объектов, сообщается на сайте Университета Сиднея.

«Самым странным свойством этого нового сигнала является то, что он имеет очень высокую поляризацию. Это означает, что его свет колеблется только в одном направлении, но это направление вращается со временем», - сказал Цзитенг Ван.

По его словам, яркость объекта также резко меняется в 100 раз. Сигнал поступает и пропадает, по всей видимости, случайным образом.

«Мы никогда не видели ничего подобного», - заключил астроном.

Он и его коллеги сначала приняли новый объект за излучение от вращающейся нейтронной звезды – пульсар. Однако затем выяснилось, что сигналы нового источника отличаются от излучений пульсара.