Космический корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» вернется на Землю на одну минуту раньше запланированного. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Расстыковка ожидается в 4:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 6:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 7:35:42 мск», - уточняется в сообщении госкорпорации.

Как отмечается, посадка состоится в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Республике Казахстан.