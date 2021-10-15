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Момент потери ориентации МКС попал на видео

Елена Прошина
30 минут назад

NASA показало ускоренную видеозапись, как МКС теряла ориентацию в пространстве после тестирования двигателей корабля «Союз».

На видео станция разворачивается по отношению к Земле. Трансляция полета велась на сайте NASA.

МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за неполадок при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». На нем 17 октября планируют вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают на МКС первый художественный фильм в космосе «Вызов».

Наука и техника,Видео,Клим Шипенко,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,
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