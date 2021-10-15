Момент потери ориентации МКС попал на видео

На видео станция разворачивается по отношению к Земле. Трансляция полета велась на сайте NASA.

МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за неполадок при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». На нем 17 октября планируют вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимают на МКС первый художественный фильм в космосе «Вызов».